A Ceva torna “Spazzamondo”: amministrazione, cittadini e associazioni insieme per l’ambiente

Ceva rinnova il proprio impegno per l’ambiente aderendo anche quest’anno a “Spazzamondo”, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti della provincia di Cuneo, promossa dalla Fondazione CRC insieme a Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, ai Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, coinvolge amministrazioni comunali, cittadini, associazioni e realtà del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e contrastare l’abbandono dei rifiuti attraverso un gesto concreto di cittadinanza attiva.

L’appuntamento cebano è fissato per sabato 23 maggio: il ritrovo sarà alle ore 9 sotto i portici del palazzo comunale, con partenza delle attività alle 9.30 e conclusione prevista intorno alle 12. Ai partecipanti verranno consegnati gratuitamente sacchi, guanti e maglietta identificativa.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, anche quest’anno verrà chiuso al traffico il centro storico cittadino. Ulteriori aree interessate dalla raccolta potranno essere definite nelle prossime settimane in base al numero degli iscritti.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 maggio, possono essere effettuate da singole persone, Associazioni, gruppi e famiglie, Scuole e aziende indicando come riferimento il Comune di Ceva, attraverso il link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/

“Spazzamondo è diventato negli anni un appuntamento importante per il nostro territorio – sottolinea il sindaco Fabio Mottinelli – perché riesce a unire attenzione per l’ambiente, partecipazione e spirito di comunità. Prendersi cura degli spazi pubblici significa anche rafforzare il senso civico e il rispetto per la città in cui viviamo”.

“L’obiettivo – evidenzia il vicesindaco e assessore all’Ambiente Fabio Ferrero – è coinvolgere il maggior numero possibile di persone in una mattinata che ha un forte valore pratico ma soprattutto educativo. La tutela del territorio passa dai comportamenti quotidiani e iniziative come questa aiutano a diffondere maggiore consapevolezza sul tema del decoro urbano e della corretta gestione dei rifiuti, prevendendo comportamenti scorretti come l'abbandono, purtroppo ancora molto diffuso. Un tema che ci sta particolarmente a cuore e che ci vede protagoniste di numerose azioni a tutto campo”.

Sull’importanza della partecipazione insiste anche il consigliere comunale delegato Alessandro Favole: “Spazzamondo rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, cittadini e volontariato. Ogni anno registriamo entusiasmo e voglia di contribuire attivamente al bene comune: è un segnale positivo che dimostra quanto la comunità cebana sia sensibile ai temi ambientali”.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, gruppi, associazioni e famiglie a prendere parte all’iniziativa, contribuendo con un piccolo gesto concreto alla cura della città e del territorio.