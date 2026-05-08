Pedalata Rosa: il 7 giugno a Saluzzo una giornata di sport e territorio aspettando il “Gran Finale” del Giro d’Italia Women

Domenica 7 giugno Saluzzo ospiterà la Pedalata Rosa, appuntamento promosso da EPT – Eventi Persone Territorio in qualità di Comitato di Tappa, come momento di massimo coinvolgimento del territorio nel percorso di avvicinamento al Giro d’Italia Women 2026.

Questa iniziativa è pensata per coinvolgere attivamente le comunità locali e gli appassionati di ciclismo nel progetto che vede Saluzzo e i comuni della tappa assumere un ruolo centrale in uno degli eventi più importanti del ciclismo femminile a livello internazionale, con l’intento di promuovere e rafforzare il legame tra sport, territorio e identità della comunità.

La manifestazione partirà a Cuneo dal Michelin Sport Club. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 e la partenza alle ore 9.00. Sono previsti due percorsi, pensati per coinvolgere diverse tipologie di partecipanti: una randonnée di 110 chilometri e un percorso cicloturistico di 80 chilometri.

L’arrivo sarà a Saluzzo. La parte conclusiva del tracciato ripercorrerà l’ultimo tratto della tappa finale del Giro d’Italia Women, con passaggio sotto il traguardo d’arrivo, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere in prima persona l’atmosfera del grande evento che la città ospiterà nel 2026.

Le iscrizioni sono aperte con quota di 25 euro fino al 5 giugno e di 30 euro successivamente, con un supplemento di 10 euro per i non tesserati. I partecipanti indosseranno la maglia Rosa, un'occasione unica per vivere la corsa e provare la sensazione di pedalare il Giro d'italia. La giornata si concluderà con pranzo e lotteria all’arrivo.

La Pedalata Rosa sarà anche occasione per valorizzare una collaborazione che unisce sport, territorio e attenzione alla comunità. La Fondazione Ospedale Cuneo sarà infatti presente come sponsor sulla maglia ufficiale dell’evento. Una presenza che rafforza il significato dell’iniziativa, sottolineando il valore di un progetto capace di mettere in relazione attività sportiva, partecipazione collettiva e sensibilità verso il territorio e le persone.

«La Pedalata Rosa rappresenta un momento importante di partecipazione e condivisione — dichiara Stefano Vitelli, Responsabile Michelin Sport Club — Il nostro obiettivo è offrire ai partecipanti una giornata di sport aperta a tutti, capace di unire passione ciclistica, accoglienza e territorio. Il fatto di poter concludere il percorso a Saluzzo, attraversando il tratto finale della tappa e passando sotto l’arrivo, dà a questa iniziativa un significato ancora più speciale».

«Con la Pedalata Rosa — dichiara Flavio Borgna, Presidente EPT – Eventi Persone Territorio — vogliamo dare avvio a un percorso che metta al centro persone, comunità e territorio. Accompagnare Saluzzo verso un evento di rilievo internazionale significa costruire fin da oggi occasioni concrete di partecipazione, valorizzazione e presenza condivisa. La bicicletta diventa così uno strumento capace di creare relazioni e di raccontare il territorio attraverso lo sport».

L’appuntamento del 7 giugno rappresenta quindi non soltanto un evento sportivo, ma anche un passo concreto per coinvolgere cittadini, associazioni, appassionati e realtà locali in una progettualità che guarda al futuro.

Iscrizioni e informazioni: https://michelinsportclub.it/pedalata-rosa

“Gran Finale” del Giro d’Italia Women con la tappa Saluzzo-Saluzzo

Il Gran Finale del Giro d’Italia Women 2026, organizzato da RCS Sport, con la tappa Saluzzo–Saluzzo del 7 giugno, sarà molto più di una gara ciclistica: un progetto condiviso che coinvolge l’intero territorio del Monviso in un racconto fatto di sport, comunità e partecipazione.

L’iniziativa, guidata da EPT, in qualità di Comitato di Tappa, punta a trasformare l’evento sportivo in un’occasione di crescita e visibilità per il territorio, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e partner in un approccio integrato e inclusivo.

Nei giorni che precedono la gara, Saluzzo e i Comuni del percorso si animeranno con un programma diffuso di eventi, tra allestimenti, iniziative culturali e momenti di intrattenimento che culmineranno nella Notte Rosa di venerdì 5 giugno e nella Pedalata Rosa nella mattina di domenica 7 giugno, una manifestazione non competitiva che coinvolgerà società sportive e giovani ciclisti. A chiudere il fine settimana sarà una Cena di Gala con istituzioni e partner, momento di sintesi e condivisione che valorizza il territorio e le sue eccellenze, proiettando già lo sguardo alle opportunità future generate dall’evento.

I comuni interessati dalla tappa finale del Giro d’Italia Women sono: Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Brossasco, Busca, Costigliole Saluzzo, Isasca, Manta, Martiniana Po, Moretta, Paesana, Pagno, Piasco, Rossana, Sanfront, Torre San Giorgio, Venasca, Verzuolo