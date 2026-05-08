Saluzzo, domenica 17 maggio tutto pronto per “Negozi in Strada”

A un passo da un traguardo storico, quello della cinquantesima edizione, “Negozi in Strada” si prepara anche quest'anno, a vivere un nuovo importante capitolo, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per il commercio locale.

"Siamo pronti e pieni di entusiasmo per la 49ª edizione di 'Negozi in Strada'", manifestazione patrocinata dal Comune di Saluzzo e dalla Camera di Commercio di Cuneo, in programma a Saluzzo domenica 17 maggio, dalle ore 9:00 fino a sera. La nuova stagione si apre con importanti conferme, un numero di adesioni davvero significativo e tante novità tutte da scoprire.



Saranno più di 100 le attività commerciali che porteranno all’esterno dei negozi i propri prodotti, proponendo offerte vantaggiose e promozioni speciali. Come da tradizione, ampio spazio sarà riservato

anche all’esposizione di autovetture, con modelli innovativi tra cui veicoli ibridi ed elettrici.



Dopo un giro di circa 300 km, e la disponibilità di un collaboratore della Confcommercio, abbiamo raggiunto 30 comuni, da Savigliano a Venasca, da Cuneo a Cavour, con affissioni di manifesti in tutte le aree centrali, facendo risaltare l'impatto che la manifestazione ha, come punto di riferimento per il territorio.



Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, che potranno divertirsi con numerose animazioni distribuite nelle varie zone del centro: trucca-bimbi, gonfiabili e giochi in legno. Tra le conferme di

quest’anno, i bambini avranno un ruolo da protagonisti: con i loro banchetti potranno vendere giochi o creazioni artigianali, diventando “Commercianti per un giorno” in via Ludovico . Durante la giornata sono previsti anche laboratori, momenti di lettura e incontri con autori, come Alessandro Accastello, che presenterà il suo ultimo libro presso la libreria Mondadori alle 16,30.



Il presidente dell’Ascom di Saluzzo e zona, Danilo Rinaudo, esprime grande soddisfazione per il percorso portato avanti negli anni. “La partecipazione ha ormai confermato le aspettative, dichiara, dando ancora più valore all’evento. Grazie all’affluenza dei visitatori, la manifestazione rappresenta una vetrina importante , ed il mio ringraziamento va a tutti coloro che continuano a credere in ciò che facciamo: la collaborazione e la condivisione restano la chiave per crescere insieme”.



Anche Massimo Rea, presidente del Centro Commerciale Naturale, sottolinea con orgoglio i risultati raggiunti. “Questa edizione sarà ancora più ricca grazie a un programma ampliato di eventi e animazioni, sottolinea, che coinvolgeranno tutte le vie cittadine. Anche la comunicazione ha avuto un grande sviluppo con l'aggiunta dei manifesti, oltre alle

locandine. Altra importante novità è rappresentata da "Mio" . L'applicazione MIO Community, è dedicata a chi vuole scoprire negozi, ristoranti, servizi ed eventi in modo geolocalizzato e non solo. Lo stand sarà attivo per l'intera giornata, dalle 9 alle 19, con attività dedicate, come una Ruota della Fortuna e un quiz a tempo dedicato a Saluzzo dove verranno regalati gadget e voucher offerti dai commercianti".

