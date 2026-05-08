Savigliano, lo spettacolo “Non calpestare i fiori” al Teatro Milanollo

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, domenica 17 maggio 2026 alle ore 21 l’ANPI E.T.S. – sezione di Savigliano proporrà lo spettacolo teatrale Non calpestare i fiori presso il Teatro Milanollo. L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Savigliano – Assessorato alla Cultura e il contributo della Fondazione CRS.

Lo spettacolo, con la regia di Grazia Isoardi e realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione di Saluzzo e da Voci Erranti, rappresenta un significativo esempio di teatro civile e sociale, capace di coniugare espressione artistica, educazione alla cittadinanza e percorsi di reinserimento.

L’opera affronta i principi fondamentali della Costituzione italiana e il concetto di libertà, portando in scena storie di riscatto e seconde opportunità. Attraverso una narrazione intensa e partecipata, il progetto invita a una riflessione sul significato dell’essere cittadini e sulla responsabilità individuale nella cura del bene comune.

La genesi dello spettacolo nasce da un dettaglio apparentemente marginale: il tatuaggio di una bandiera italiana sul corpo di un detenuto. Quel simbolo ha sollevato interrogativi profondi: che cosa rappresenta la bandiera in un contesto di reclusione? I detenuti si sentono cittadini? E chi proviene da altri Paesi conosce la Costituzione? Quale peso assumono parole come uguaglianza, sovranità, diritti, lavoro?

Da queste domande, nel 2010, il laboratorio teatrale del carcere di Saluzzo ha avviato un percorso di lettura e confronto sul testo costituzionale, riconoscendo la necessità di conoscere per partecipare e comprendere per contribuire al bene comune. A guidare il progetto è un’idea semplice, ma potente: un bel giardino è patrimonio di tutti, e tutti devono avere cura dei suoi fiori.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili



