Mondovì: il 15 e il 22 maggio la Biblioteca Civica propone la rassegna letteraria “Pagine di Storia”

Due presentazioni librarie accomunate dalla passione per la letteratura e per la storia, nella convinzione che il passato non sia soltanto un elemento da accantonare e da dimenticare.

Con questo spirito la Biblioteca Civica di Mondovì propone la rassegna “Pagine di Storia” con due differenti proposte letterarie che animeranno i locali del Centro Studi Monregalesi (vicolo Monte di Pietà 1).

Si inizierà venerdì 15 maggio alle 17.30 con il libro “Mandorla. Passi di speranza 1941-1944” (Nerosubianco 2025) di Alessandro Borgotallo. Una raccolta di “istantanee in parole” della lunghezza di una o due pagine, che tracciano l’involontaria epopea di Riccardo, Alpino della Divisione Cuneense, dapprima sul Fronte Occidentale, poi in Russia e, infine, nella Battaglia di Cassino. La prosa non si ferma alla ricostruzione di luoghi, percorsi, persone, ma porta il lettore a riflettere sul carattere orrendo e assurdo di ogni conflitto, perché “Nessuno vuole la pace più di chi ha conosciuto la guerra”. Dialogherà con l’autore Giorgio Ferraris.

Venerdì 22 maggio sempre alle 17.30, invece, spazio a Lamberto Giusti e al suo “Il ribelle” (Lifebooks 2024), incentrato sulla figura di Guido Bastioni, funzionario italiano nella colonia libica di Bengasi, traduttore Capo di prima classe. La routine della sua vita viene bruscamente interrotta quando ottiene l’incarico di traduttore nel processo intentato contro il ribelle libico Omar al-Mukhtar. Tra i due si crea un legame di stima e di confidenza per un epilogo già scritto, ma un futuro tutto da riscrivere. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.