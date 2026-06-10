Alba, "Musica in Cascina": a Ca’ d Marieta un viaggio in Europa tra Vivaldi e Paganini

Per il secondo appuntamento con Musica in Cascina, sabato 13 luglio alle 21, il concerto Viaggio in Europa: una carrellata di autori da Vivaldi a Paganini, da Popp a Monti, un viaggio tra stili ed atmosfera, tra cantabilità e virtuosismo estremo, accompagnati da due straordinari solisti internazionali, il violoncellista Claude Hauri e il pianista Daniel Moos.

Al termine del concerto, degustazione con il Moscato d’ Asti del Consorzio di Tutela dell’Asti.

Musica in Cascina, anteprima della XX edizione del festival estivo Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, accompagnerà per i quattro sabati di giugno l’estate del territorio. Un progetto congiunto tra il Parco Culturale in collaborazione con Colline del Gusto e il Centro Culturale San Giuseppe, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. Un trait d’union ideale tra l’Alba Music Festival, appena concluso, e Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna itinerante che porta la musica classica sul territorio con un’importante manifestazione estiva che comprende oltre 30 concerti.

Gli appuntamenti di Musica in Cascina si svolgeranno nella dimora storica Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba, una struttura risalente al 1785. Il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le quattro serate termineranno con un brindisi e la presenza dei vini di rinomate Cantine.