A Bra la Settimana Nazionale della Protezione Civile: una giornata aperta alla cittadinanza tra dimostrazioni e sicurezza

La cultura della sicurezza e della prevenzione scende in piazza a Bra. Nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, la cittadinanza è invitata a partecipare a un appuntamento speciale all'insegna della consapevolezza, della preparazione e della cittadinanza attiva. L'evento è in programma martedì 13 ottobre a partire dalle 9 e fino alle 11 in piazza Giolitti, dove le realtà operative del territorio apriranno le porte alla popolazione per mostrare da vicino il lavoro e il valore fondamentale dell’attività di protezione civile.

Protagoniste della giornata saranno le associazioni convenzionate: Squadra AIB e PC di Bra ODV, Associazione Nazionale Carabinieri PC, Gruppo Civico Volontari Protezione Civile – Bra, Associazione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani). I volontari animeranno la mattinata con dimostrazioni pratiche e interattive, aperte a tutti. Sarà l'occasione per osservare da vicino e scoprire come vengono affrontate le emergenze reali attraverso l'allestimento di ponti radio per garantire le comunicazioni di emergenza all'interno del sistema, scoprire le procedure e le attrezzature per far fronte alle interruzioni di corrente elettrica, tramite l'impiego di generatori e torri faro., oppure le tecniche operative di intervento in caso di allagamenti e incendi.

Si approfondirà inoltre l'utilizzo tecnologico dei droni, che potranno essere osservati da vicino per capirne l'impiego strategico negli scenari di soccorso. Nel corso della mattinata verrà dato ampio spazio al mondo della scuola, con la presentazione degli esiti dei questionari sul rischio e la sicurezza somministrati agli istituti scolastici locali, a testimonianza dell'importanza di coinvolgere e educare le nuove generazioni. L'appuntamento vedrà anche gli interventi dell’Amministrazione comunale, dei tecnici comunali e dell’Ufficio di Protezione Civile. Sarà l'occasione per richiamare i contenuti chiave del Piano di Protezione Civile vigente e presentare la nuova configurazione dedicata alle comunicazioni di emergenza e di Protezione Civile all'interno dell'app Municipium, uno strumento digitale fondamentale per restare informati e ricevere allerte in tempo reale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.