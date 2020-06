Colto da malore mentre si trova nell’orto a Paesana: morto un 81enne

C.G., classe 1939, è morto stamattina a Paesana, mentre si trovava nel suo orto, in via Barge.

L’uomo è stato colto da malore ed è stato soccorso dall’emergenza sanitaria, sul posto con l’automedica e l’ambulanza di Paesana. Le condizioni dell’81enne sono apparse sin da subito molto gravi.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari.

Da Levaldigi è stato fatto decollare anche l’elisoccorso, giunto a Paesana e atterrato nel campo sportivo comunale.

Ma ogni sforzo si è rivelato inutile, e per G.C. l’equipe dell’emergenza sanitaria non ha potuto far altro che constatare il decesso.