Alba, parcheggio libero nell’area Inail di piazza Prunotto

La foto ritrae il parcheggio Inail in Piazza Prunotto ad Alba

Da martedì 28 settembre a giovedì 9 dicembre è possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata adiacente piazza Prunotto ad Alba, grazie alla gentile concessione dell’Inail (proprietaria del terreno) al Comune.



Considerata l’occupazione degli spazi su piazza Sarti e piazza Medford per diverse manifestazioni dell’autunno albese legate alla 91esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, il sindaco ha chiesto e ottenuto dall’ente di previdenza la concessione dell’area per sopperire alla carenza di parcheggi in zona.