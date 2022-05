Perlo, un cuore rosa aspettando il Giro d’Italia

Cresce l’attesa per il ritorno in Granda del Giro d’Italia. Il piccolo centro di Perlo, nella Langa monregalese, saluta il passaggio della tappa Sanremo-Cuneo di venerdì 20 maggio con la posa di un’installazione a tema, un cuore rosa ideale per farsi un selfie. Realizzata dal Comune, l’iniziativa è una testimonianza di "amore infinito" verso la corsa rosa, tra le manifestazioni sportive più amate dagli italiani.



"Un affettuoso saluto al Giro d'Italia – spiega il sindaco Simona Rossotti – da parte della nostra piccola comunità, che col suo cuore rosa installato di fronte al paese vuole dire grazie a chi da sempre porta l'Italia nel mondo e il mondo in Italia".