Rifreddo, anche per il 2022 il comune aderisce a "Spazzamondo - Cittadini Attivi per l'ambiente"

Dopo aver primeggiato lo scorso anno nella categoria enti tra 500 e 3 mila abitanti, il Comune di Rifreddo aderisce nuovamente al progetto "Spazzamondo - Cittadini Attivi per l'ambiente", organizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con ANCI, UNCEM e il coordinamento territoriale della Protezione Civile di Cuneo.

Come nel 2021 l'iniziativa prevede di coinvolgere i cittadini rifreddesi e della Valle Po nella "Giornata mondiale dell'Ambiente": una grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati che coinvolgerà l’intera Italia.

Per attendere a questo obiettivo la Fondazione CRC attiverà nei comuni della provincia aderenti un punto informativo e di distruzione gratuita del kit di raccolta (t-shirt, guanti, pinze, sacchi, ecc.).

Punto che a Rifreddo sarà situato in piazza della Vittoria a fianco del parco giochi “Armonia”.

L’attività di distribuzione avrà inizio alle ore 9,30 del mattino di sabato 4 giugno e la raccolta avverrà a piccoli gruppi. Al termine della giornata verranno pesati i sacchi e contati i partecipanti. Un operazione che servirà per stilare la classifica dei comuni che avranno coinvolto il maggior numero di persone. Una "gara" a fin di bene che prevede anche numerosi premi.

Infatti la Fondazione CRC ha previsto ben 4000 euro di premio al primo classificato al fine di realizzare un progetto di recupero e di un’area verde.

"Da sempre - cspiega il sindaco Cesare Cavallo - poniamo molta attenzione sulle tematiche ambientali ed in particolare sul tema della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per questo abbiamo aderito con grande piacere alla campagna per sensibilizzare le famiglie e i bambini a non abbandonare alcun tipo di rifiuto ed invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.

Un appello a cui i cittadini possono fin d’ora aderire iscrivendosi sul sito www.spazzamondo.it. Il termine per le iscrizioni scade martedì 31 maggio e maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere reperite sul sito www.spazzamondo.it oppure contattando direttamente in comune di Rifreddo allo 0175.260022.