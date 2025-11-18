A Costigliole torna l'evento dedicato alla lingua piemontese, tra musica, storie e allegria

Tutto pronto per la quarta edizione della serata dedicata alla lingua Piemontese che da quest’anno assume la denominazione di “CantaVijà, Sèira Piemontèisa” racchiudendo nel nome CantaVijà la filosofia che ispira l’appuntamento, ovvero il richiamo alle veglie del tempo andato e le canzoni, in un insieme di musica, storie e allegria.

Sabato 22 novembre, alle ore 20,45, nel salone Polivalente “Giovanni Allegra” di via Busca 5 a Costigliole Saluzzo, rimarcando le linee delle precedenti edizioni che hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito, si alterneranno sul palco il celeberrimo gruppo “Ij 10Piasent” le cui bellissima canzoni saranno intervallate dalle barzellette di Valerio Chiappello diventato a furor di popolo un punto fisso della manifestazione.

Quest’anno, inoltre, sempre per la parte musicale, è prevista la presenza del piccolo Nicolò, nove anni, un vero virtuoso della fisarmonica nonché bambino simpaticissimo che sprigiona empatia a ogni nota. Non mancherà l’angolo della poesia con “La nòsta Tèra” scritta per l’occasione dal presentatore della serata Gianpiero Ferrigno e dedicata alle nostre vallate.

“Quest’anno – ci dice Gianpiero Ferrigno ideatore della serata – ci saranno alcune novità a partire proprio dal nome che abbiamo voluto dedicare all’appuntamento. Sarà presentato anche il logo della manifestazione anch’esso legato alla tradizione della veglie, ovvero la vijà di una volta quando vicini di casa e amici si riunivano nella stalla che era l’unico locale gratuitamente riscaldato e si cantava e si raccontavano storie, comprese quelle da brividi legate alle Masche e si passavano un paio d’ora in allegria. La serata – conclude Ferrigno – sarà proprio caratterizzata da questi ingredienti: musica, storie e tanto buon umore”.

L’evento è organizzato dall’associazione Trame di Luoghi, con il contributo del Comune di Costigliole Saluzzo e di Alibifrutta. La serata è ad ingresso gratuito, grazie al generoso contributo dell’amministrazione comunale.