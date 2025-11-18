Alba ospita la presentazione di "Che storia! La Valanga Rosa": venerdì 28 novembre alla Sala dello Sport

Alba si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e sportivo: venerdì 28 novembre alle ore 17, nella Sala dello Sport di via Manzoni 10, si terrà la presentazione del libro "Che storia! La Valanga Rosa" della giornalista e saggista albese Adriana Riccomagno.

La città delle cento torri fa da cornice alla presentazione di un'opera che racconta per la prima volta in modo organico la straordinaria epopea dello sci italiano femminile. L'autrice, Adriana Riccomagno, originaria di Alba, dialogherà con Filippo Cosentino, editore di Cose Note Edizioni, e Matteo Contessa, consigliere nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e autore della prefazione del volume.

L'evento, patrocinato dal Comune di Alba, ad ingresso libero e gratuito, rappresenta un'occasione unica per scoprire una pagina fondamentale dello sport italiano attraverso le parole di chi l'ha vissuta e studiata.

"Che storia! La Valanga Rosa" è il primo libro che racconta integralmente il fenomeno che ha rivoluzionato lo sci mondiale femminile. Il volume ripercorre l'epoca d'oro che, a partire dalla seconda metà degli anni '70, ha portato le atlete italiane in vetta alle classifiche mondiali, dalle prime medaglie olimpiche di Claudia Giordani e Paola Magoni fino ai successi contemporanei di Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.

Attraverso interviste esclusive a oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, il libro documenta come da piccoli centri alpini si sia sviluppato un movimento che ha fatto la storia dello sport italiano, anche grazie alle battaglie per la parità di genere che hanno caratterizzato quegli anni pionieristici.

Il volume si basa sulle testimonianze dirette di leggende dello sci come Claudia Giordani, Hermann Aigner, Claudio Detassis, Franco Vidi, Paola Magoni, Deborah Compagnoni e le campionesse attuali Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, offrendo un racconto inedito e coinvolgente di una storia italiana di successo.

Adriana Riccomagno, giornalista professionista e saggista albese, ha conseguito il Master di Giornalismo "G. Bocca" all'Università degli Studi di Torino con lode ed è tra i docenti del Master di Comunicazione della Scienza dell'Ateneo torinese. Ha ricevuto premi e menzioni in ambito nazionale e internazionale, tra cui il Journalism Research Grant della Berlin Science Week. Per Cose Note Edizioni ha già pubblicato "Oddio, l'estate!" nel 2024.