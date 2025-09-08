 / Attualità

Attualità | 08 settembre 2025, 12:45

"Feu dla Madona" tra tradizione e innovazione, il sindaco Robaldo ai cittadini: "Voi che ne pensate?"

Il sindaco Luca Robaldo con il dj Gabriele Giudici

Un bilancio molto positivo quello che l'amministrazione comunale del Comune di Mondovì ha tracciato a margine della rinnovata edizione dei "Feu dla Madona".

In tantissimi ieri sera, domenica 7 settembre, hanno raggiunto la Città per assistere non solo al tradizionale spettacolo pirotecnico, ma anche per godere di tanti e nuovi eventi collaterali che si sono intrecciati con gli appuntamenti più tradizionali, in una cornice di musica, colori e mongolfiere (leggi qui)

Il colpo d'occhio nelle varie zone di Mondovì era evidente: il pubblico era numerosissimo e ha funzionato anche l'invito a raggiungere Piazza Maggiore utilizzando la funicolare, dove si è svolto il tradizionale concerto della Banda Musicale di Mondovì, con la distribuzione di "pan e persi". 

Parco Europa, invece, è tornato alle origini, con lo speciale "Night glow" delle mongolfiere e ha ospitato la nuova "Future tech zone" che ha visto la presenza di tre postazioni produzione e un'area luci, un vero e proprio anfiteatro della musica con esperti del settore che hanno fatto vivere ai presenti l'emozione di mixare, creare ed esplorare le tecnologie più innovative.

I commenti che si sentivano nelle piazza, tutti positivi, mentre i social invasi dalle foto dei fuochi, ma che futuro ci si aspetta dunque per questa manifestazione?

Per avere una risposta il più possibile variegata il sindaco, Luca Robaldo, attraverso i suoi social, si rivolge direttamente ai cittadini: "È stato uno spettacolo incredibile, unico e che ha unito la città come mai prima! Voi che ne pensate?! Aspetto i vostri commenti".

Ecco quello che proponiamo noi, la nuova formula è piaciuta al pubblico e ci suggerisce una riflessione: perché non pensare, nelle prossime edizioni, a più eventi collaterali legati ai “Feu dla Madona”,  ma da proporre su più serate?

Arianna Pronestì

