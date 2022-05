No alla nuova sede dei licei di Mondovì alla Polveriera: "Non può essere vista come l'unica soluzione"

Basta cemento a Mondovì Piazza.

E' questo l'appello di molti cittadini che, lo scorso febbraio (LEGGI QUI) avevano dato via a una petizione per chiedere un'alternativa alla proposta di costruire la nuova sede dei licei in zona Polveriera, dove già è in corso la realizzazione della nuova palestra. Per la maggior parte dei monregalesi va trovata un'altra soluzione: più rispettosa dell'ambiente, del paesaggio e logisticamente più adatta alla conformazione del rione, tenendo conto dell'ubicazione delle attività commerciali e della viabilità.

Il tema tocca tutti: cittadini, personale scolastico, alunni. E proprio lo scorso venerdì 13 maggio anche il dirigente scolastico del "Vasco-Beccaria-Govone" ha organizzato un incontro per fare il punto sulla situazione del suo istituto, che oggi conta 835 gli studenti; un numero che aumenterà visto l'incremento delle iscrizioni e l'ipotesi di aprire anche il "Liceo Artistico" dall'anno scolastico 2023-24.

Dopo aver lanciato la petizione contro il progetto della scuola alla Polveriera, i cittadini promotori dell'iniziativa hanno approfondito la questione e spiegano:

"Facendo seguito ad alcuni incontri con vari rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ad approfondimenti conoscitivi sulle diverse tematiche relative al progetto previsto, alla lettura dei numerosi articoli che in questi mesi sono usciti sui giornali, come cittadini promotori della petizione intendiamo riportare la questione all’attenzione della cittadinanza.

In premessa riteniamo importante evidenziare che l’opzione auspicata da tutti di riutilizzare uno dei contenitori storici vuoti della nostra città (Cittadella, Gallo) per farne sedi scolastiche risulta, sfortunatamente ma realisticamente, impraticabile poiché la normativa antisismica relativa all’edilizia scolastica, le caratteristiche strutturali e i vincoli architettonici degli edifici storici rendono questi ultimi incompatibili con un ragionevole e funzionale recupero ad uso scolastico (risparmio energetico, flessibilità nell’utilizzo degli spazi…)".

Nonostante la via del recupero per i "contenitori vuoti" non sia percorribile, l'opzione "Polveriera" non può essere l'unica soluzione.

"Sarebbe tuttavia auspicabile che alcuni fra i suddetti contenitori potessero perlomeno rientrare in progetti di recupero per esempio per attività extra scolastiche legate all’ambito educativo. Occorre poi ricordare che quasi tutti i grandi edifici vuoti di Mondovì non sono attualmente di proprietà comunale, quindi oltre agli oneri di recupero andrebbero aggiunti i costi necessari per la loro acquisizione." - proseguono dal gruppo - "È quindi necessario orientare la programmazione verso differenti soluzioni. Tuttavia, anche in questo contesto, la costruzione di una nuova scuola in zona Polveriera non può essere vista come unica soluzione per l’annoso problema delle scuole di Mondovì."

Ecco le motivazioni espresse dai monregalesi che hanno sottoscritto la petizione: